Spar-Tipps für den Alltag – aus der Redaktion und von Lesern

Sparen ist auf einmal wieder in. Die RHEINPFALZ will Sie dabei unterstützen. In unserer neuen Serie „Sparen mit der RHEINPFALZ“ wollen wir für Sie Begleiter in diesen ungemütlichen Zeiten sein und Sie dabei unterstützen, Ihr Geld zusammenzuhalten. So können Sie mitmachen. Zum Artikel

Von Obstbäumen mit gelben Bändern kann man kostenlos naschen

Der Herbst ist Erntezeit für Obst. Wer keinen Garten mit eigenen Bäumen hat, kann sich ja mal in der freien Natur umsehen. Bei der Aktion „Gelbes Band“ werden Bäume gekennzeichnet, von denen man ganz legal und kostenlos naschen darf. Zum Artikel

So lüften Sie in der Heizperiode richtig

Regelmäßiges Lüften ist unerlässlich, um Schimmelbefall in Wohnräumen vorzubeugen. Das gilt besonders, wenn man Heizkosten sparen will. Zum Artikel

Medizin-Nobelpreis für in Deutschland arbeitenden Evolutionsforscher

Der Nobelpreis für Medizin geht in diesem Jahr an den in Leipzig forschenden Schweden Svante Pääbo für seine Erkenntnisse zur menschlichen Evolution. Er hat unter anderem das Genom des Neanderthalers entschlüsselt. Zum Artikel

Menschliches Elend in der Stadt: Wie Fallmanager helfen

Drei Fallmanager kümmern sich in Ludwigshafen um Menschen, denen die Obdachlosigkeit droht oder die schon auf der Straße leben. Das Projekt ist einmalig in Rheinland-Pfalz. Und immer mehr Menschen brauchen Hilfe. Zum Artikel

Unfall mit 400-PS-Wagen: Polizei ermittelt wegen Rennens

Der Fahrer war 23 und hatte sein Gefährt offensichtlich nicht im Griff: In Ludwigshafen hat ein Junger Mann einen Unfall mit einem 400 PS starken Auto gebaut; fünf weitere Autos wurden dabei beschädigt. Die Polizei ermittelt nun wegen eines verbotenen Rennens gegen ihn. Zum Artikel

Der „Doppelwumms“ spaltet die EU

Das deutsche 200-Milliarden-Hilfspaket wird von vielen Mitgliedstaaten der EU als unsolidarischer Alleingang der Bundesregierung wahrgenommen. Erinnerungen an die Finanzkrise ab 2008 werden wach. Zum Artikel

Selfies auf Güterwaggon - die tödliche Gefahr

Für Likes in sozialen Netzwerken riskieren manche viel. Sogar ihr eigenes Leben. Bahn und Polizei werden nicht müde, vor der Gefahr zu warnen, auf Eisenbahnwaggons herumzuklettern. Zum Artikel

The Voice of Germany: Jerome Mitchell ausgeschieden

Ein junger Landauer muss seine Hoffnung, die Stimme Deutschlands zu werden, vorzeitig begraben. Dabei hatte es bis kurz vor der Entscheidung durch seinen Coach Mark Forster gegen ihn scheinbar gar nicht schlecht ausgesehen. Zum Artikel

Energiekrise: Annweiler dreht überall die Heizungen zu

Ob Rathaus, Jugendhaus oder Trifelsstadion: Überall in Annweiler wird es diesen Winter kalt werden. Nur an einem Punkt soll in der südpfälzischen Kleinstadt alles bleiben, wie es war. Zum Artikel