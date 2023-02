Mit ihrer Grundsatzrede am Montag in der Stadtratssitzung sei sie übers Ziel hinausgeschossen. Das erklärt Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) in einer Stellungnahme zur aktuellen Spardebatte und der ihr gegenüber geäußerten Kritik – verbunden mit einer offiziellen Entschuldigung.

Unseren ausführlichen Bericht können Sie hier lesen.