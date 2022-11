Mitfavorit Spanien ist mit einer Gala in das WM-Turnier in Katar gestartet. Das Team von Trainer Luis Enrique, am Sonntag zweiter Gegner der deutschen Mannschaft, schlug Costa Rica am frühen Mittwochabend mit 7:0 (3:0). Den Torreigen eröffnete Dani Olmo (RB Leipzig) in der elften Minute. Marco Asensio (21.) und Ferran Torres per Foulelfmeter (31.) erhöhten im Zehn-Minuten-Takt noch vor der Pause auf 3:0 gegen die hilflosen Mittelamerikaner. Erneut Torres (54.), Gavi (74.), Carlos Soler (90.) und Alvaro Morata (90.+2) schraubten das Ergebnis in die Höhe und blieben dabei sogar noch gnädig. Es war der höchste WM-Sieg überhaupt des Weltmeisters von 2010.