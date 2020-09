Das Wetter in Rheinland-Pfalz und im Saarland wird am Wochenende spätsommerlich. Bereits am Freitag wird es nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) heiter bis sonnig. Die Temperaturen liegen zwischen 22 Grad in der Eifel und 28 Grad im Saarland und in der Pfalz. In der Nacht zum Samstag kühlt es auf Werte zwischen 14 und 8 Grad, in der Eifel auf bis zu 4 Grad ab. Örtlich ist auch Nebel möglich. Am Samstag und Sonntag bleibt es den Meteorologen heiter und vielfach sonnig. Regen soll nicht fallen. Die Temperaturen steigen auf Werte zwischen 24 und 29 Grad.