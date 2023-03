Durch ein Elfmetertor von Manuel Grünnagel in letzter Sekunde hat der FK Pirmasens zum Auftakt der Oberliga-Aufstiegsrunde mit 2:1 (1:0) gegen TuS Koblenz gewonnen. Schiedsrichter Luca Schiliro hatte in der Nachspielzeit bei einem Zweikampf zwischen Ex-FCK-Profi Dylan Esmel und Grünnagel auf Strafstoß entschieden. Es war ein glücklicher Sieg der Pirmasenser. Der überraschend in die Startelf gerückte Tim Hecker brachte „die Klub“ vor 763 Zuschauern bereits in der siebten Minute in Führung, Esmel gelang der hochverdiente Ausgleich (75.).

Der 1. FC Kaiserslautern II startete mit einem 1:1 gegen den SV Gonsenheim in die Aufstiegsrunde (Torschützen: Irfan Catovic für die FCK-U21 und Abdellatif El Mahaoui für die Mainzer), der TuS Mechtersheim unterlag Tabellenführer TSV Schott Mainz mit 1:5. Erst in der 90. Minute gelang Matteo Uzelac der Ehrentreffer für die Römerberger.

In der Abstiegsrunde feierte der SV Morlautern einen 5:0-Heimsieg gegen die SG Mülheim-Kärlich, die nach einem Notbremsen-Rot für ihren Verteidiger Dogus Könez bereits ab der 13. Minute einen Mann weniger auf dem Rasen hatte. Den anschließenden Freistoß nutzte Leopold Mühlen zum 1:0 (14.). Danach trafen noch Felix Bürger (16./64.), David Schehl (34.) und Tobias Leonhard (79.) für den SVM. Nur noch neun Spieler hatte der FV Dudenhofen beim Abpfiff des Heimspiels gegen den Ahrweiler BC auf dem Platz, rettete aber ein 0:0 über die Zeit. Talha Baylan sah Gelb-Rot (73.), Christopher Koch Rot (85.). Der FC Arminia Ludwigshafen unterlag der TSG Pfeddersheim durch einen Treffer von Christopher Ludwig kurz nach dem Seitenwechsel mit 0:1.