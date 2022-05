Nach Ansicht der Kommunen gibt es vor der dritten und möglicherweise entscheidenden Verhandlungsrunde für die 330.000 Beschäftigten der Sozial- und Erziehungsdienste wenig finanziellen Spielraum. Sie sehe „finanziell nicht allzu viel Luft nach oben“, sagte die Präsidentin der Vereinigung der Kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA), Karin Welge, im Gespräch mit der RHEINPFALZ. Die SPD-Politikerin verwies darauf, dass die Tarifeinkommen aller Beschäftigten des öffentlichen Dienstes seit 2015 um ungefähr 31 Prozent gestiegen seien. Im Sozial- und Erziehungsdienst betrage diese Steigerung bis zu 61 Prozent. „Da fand also ein deutlicher Aufholprozess statt“, sagte Welge, die Oberbürgermeisterin von Gelsenkirchen ist.

Seit Wochen rufen die Gewerkschaften die Mitarbeiter in den Sozial- und Erziehungsdiensten immer wieder zu Warnstreiks auf. Vergangene Woche blieben Kitas in der Pfalz deshalb tagelang geschlossen. An diesem Montag beginnt die dritte Verhandlungsrunde mit den Kommunen. „Es ist mein ausdrücklicher Wunsch und zugleich mein Appell an die Gewerkschaften, dass wir uns einigen“, sagte Welge.

