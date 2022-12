Ein Grund zur Vorfreude für die kommende Festival-Saison: Der Southside-Veranstalter FKP Scorpio Festivalfans hat einige Acts für kommendes Jahr angekündigt. Bereits seit einer Weile ist bekannt, dass die Ärzte, Peter Fox und auch Muse bei Southside auftreten werden. Jetzt sind weitere Acts offiziell: Insgesamt veröffentlicht FKP Scorpio am Dienstag 34 neue Acts. Neben Billy Talent, Bosse und Clueso tritt auch die britische Kultband The 1975 und die deutsche Rapperin Nina Chuba auf. Letztere wird als die deutsche Newcomerin des Jahres 2022 gehandelt und hat erst kürzlich gleich mehrere Preise abgeräumt, unter anderem die „1Live Krone“.

Neben dem Line-Up hat der Southside-Veranstalter auch angekündigt, dass es im kommenden Jahr auch Tagestickets auf deren Website zu kaufen gibt. Weitere Acts sollen bald bekannt gegeben werden.

Das Southside fand erstmals 1999 in der Nähe von München statt. Mittlerweile findet es jedes Jahr in Neuhausen ob Eck (Baden-Württemberg) statt. Inzwischen ist es mit rund 60.000 Besuchern eines der größten Open-Air-Festivals in Deutschland. Schwerpunkt bilden die Musikrichtungen Rock, Alternative, Independent und Electro.