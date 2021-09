Die Jugendämter in Rheinland-Pfalz sind im vergangenen Jahr 8725 Hinweisen auf Vernachlässigung oder Misshandlung von Kindern nachgegangen. Zu den neuen Daten von Meldungen bei einem Verdacht auf Kindeswohlgefährdung sagte der Staatssekretär im Familienministerium, David Profit (Grüne), die Lockdown-Zeiten seien eine sehr belastende Situation für Familien gewesen. „Die Familien waren im Stress, das ist auch eine Hochphase für die Jugendämter gewesen.“ Vor einer Sitzung des Jugendausschusses des Landtags am Donnerstag (10.00 Uhr) in Mainz fügte Profit hinzu, es habe sich gezeigt, „dass das Jugendhilfesystem diesen Stresstest Corona bestanden hat“.

Die Zahl der Gefährdungsmeldungen stieg 2020 um 5,6 Prozent und damit weniger stark als 2019 mit einer Zunahme um 9,4 Prozent im Vorjahresvergleich. Seit 2010 nimmt die Zahl der Gefährdungsmeldungen stetig zu - damals waren es 3749 Fälle. Die Entwicklung ist bundesweit ähnlich.