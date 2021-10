Die 83. Pfälzische Weinkönigin heißt Sophia Hanke und kommt aus Rödersheim-Gronau. Der 25-Jährigen, die sich am Freitagabend bei der Wahl im Neustadter Saalbau durchgesetzt hat und die um 21.40 Uhr gekürt wurde, stehen in ihrem Amtsjahr Sabina Kobek aus Neustadt und Laura Wessa aus Bockenheim als Pfälzische Weinprinzessinnen zur Seite.

In einer ersten Bewerbungsrunde im Frühjahr war die Wahl auf das Trio gefallen. Ab diesem Jahr gibt es nur noch drei Hoheiten in der Pfalz. Sophia Hanke folgt als Weinkönigin auf Saskia Teucke (Weisenheim am Sand). Die 26-Jährige hatte es eine Woche zuvor im Saalbau bei der Wahl zur 73. Deutschen Weinkönigin nicht auf den Thron geschafft, ist neben Linda Trarbach (Ahr) aber zur Deutschen Weinprinzessin gewählt worden. Neue Deutsche Weinkönigin ist in Neustadt Sina Erdrich aus Baden geworden.

Die feierliche Wahl zur Pfälzischen Weinkönigin ist vom neuen Partner RPR1 der die Wahl veranstaltenden Gebietsweinwerbung Pfalzwein e.V. online übertragen worden. Der Abend wurde von RPR1-Moderator Kunze und der 66. Deutschen Weinkönigin, Janina Huber aus Bad Dürkheim, moderiert.