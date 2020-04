In Rheinland-Pfalz erwartet die Menschen ein sonniger Tag. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, startet der Donnerstag mit leichten Schleierwolken, es bleibe aber trocken. Im Laufe des Tages werde es sonnig, bei Temperaturen zwischen 18 und 25 Grad.

In der Nacht zu Freitag kann es laut DWD örtlich zu Bodenfrost kommen. Auch am Freitag bleibe es trocken und sonnig. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 19 und 26 Grad. In der Nacht zu Samstag können laut Vorhersage Wolken aufziehen.