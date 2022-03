Am Dienstag und Mittwoch lässt sich in Rheinland-Pfalz und im Saarland die Sonne blicken, während der Regen ausbleibt. Laut Angaben des Deutschen Wetterdienstes aus Offenbach ist am Dienstag mit einem Temperaturanstieg auf sieben bis elf Grad zu rechnen. Im Tagesverlauf kann es teilweise windig werden, in den Hochlagen sind bis zum Nachmittag auch starke Böen möglich. In der Nacht bleibt es klar und niederschlagsfrei bei Temperaturen von minus ein bis minus vier Grad.

Der Mittwoch bleibt den Angaben zufolge sonnig und ohne Regen. Die Temperaturen klettern im Tagesverlauf auf zehn bis vierzehn Grad. Die Nacht zum Donnerstag bleibt klar und ohne Regen. Die Temperaturen fallen auf plus zwei bis minus zwei Grad.