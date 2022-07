Von einem Feld bei Otterstadt sind eine große Menge Sonnenblumen gestohlen worden. Laut Polizei waren die Pflanzen zur Öl-Herstellung vorgesehen. Nach Angaben der Beamten stellten die Geschädigten am Mittwochabend gegen 19.20 Uhr eine etwa 200 Quadratmeter große Lücke auf ihrem Feld zwischen Römerstraße und L534 fest. Die Polizei gibt den Wert der Sonnenblumen mit zirka 600 Euro an. Der Tatzeitraum ist unbekannt.

Wer verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet hat oder sachdienliche Hinweise zu Tat oder Tätern geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Speyer unter 06232 1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.