Bei einer gemeinsamen Kontrolle des Ordnungsamts der Gemeinde Bobenheim-Roxheim (Rhein-Pfalz-Kreis) und der Frankenthaler Polizei sind am Freitag zwischen 15 und 17 Uhr im Naherholungsgebiet rund um den Silbersee mehrere Verstöße gegen die derzeit geltenden Corona-Beschränkungen festgestellt worden. Außerdem fanden die Kontrolleure bei einer Gruppe auch Marihuana und Amphetamine. Die Personen aus dieser Gruppe, laut Polizei allesamt Heranwachsende, wurden wegen Hausfriedensbruchs angezeigt, gegen die Besitzer der Betäubungsmittel wurden zudem Verfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. Im letzten Satz der Polizeimitteilung heißt es süffisant: „Die Kontrolle am See sprach sich offensichtlich schnell herum, sodass sich etliche Besucher frühzeitig entfernten.“