Der Wochenstart bringt den Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland erst einmal Sonne. „Am Sonntag Sonne von früh bis spät“, teilte der Deutsche Wetterdienst in Offenbach am Samstag mit. Die Temperaturen liegen zwischen sieben und elf Grad, nur in Hochlagen kann es mit sechs Grad etwas kühler werden. Vor allem im Hunsrück seien auch stärkere Böen möglich.

In der Nacht zum Montag können die Temperaturen bis auf minus sechs Grad fallen und es ist vereinzelt Reifglätte möglich.

Auch am Montag bleibt es den Meteorologen zufolge sonnig und die Temperaturen können wieder bis elf Grad steigen. In der Nacht zum Dienstag ist bei frostigen bis zu minus vier Grad auch wieder Reifglätte möglich.

Am Dienstag bleibt es der Vorhersage zufolge niederschlagsfrei, allerdings ziehen von Westen her viele Wolken auf. Die Tageshöchstwerte erreichen sieben bis zehn Grad.