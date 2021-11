Supermärkte können Produkte mit bald ablaufendem Haltbarkeitsdatum künftig einfacher zu Sonderpreisen anbieten, um sie nicht wegwerfen zu müssen.

Das sieht eine Neuregelung ab Mai 2022 vor, wie das Bundesernährungsministerium am Mittwoch nach einem entsprechenden Kabinettsbeschluss mitteilte. So müssen Läden nicht mehr eigens einen neuen Gesamtpreis auszeichnen und ein neues Preisschild erstellen, sondern können zum Beispiel nur einen Aufkleber wie „30 Prozent billiger“ an den Packungen anbringen.

Es müsse für die Verbraucherinnen aber deutlich gemacht werden, dass die Ware für den baldigen Konsum bestimmt und nicht zur Bevorratung geeignet sei, erläuterte das Ministerium.

Lesen Sie auch: „Achtung: Gefährliche Allerwelts-Lebensmittel“