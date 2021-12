Barbara Haag veranstaltet am Montag, 3. Januar, 16 bis 21 Uhr, eine zusätzliche Impfaktion in Gommersheim in der Mehrzweckhalle am Sportplatz in der Gartenstraße. Es sind sowohl Booster- als auch Erst- und Zweit-Impfungen ab zwölf Jahren möglich. Verimpft wird Biontech und Moderna.

Wer sich impfen lassen möchte, wird gebeten, bei Familie Haag unter Telefon 0176 73401746 einen Termin zu vereinbaren, damit lange Wartezeiten vermieden werden können. Impfwillige können auch spontan ohne Termin kommen. Dann werde vor Ort geprüft, ob eine Impfung möglich ist, so Barbara Haag. Mitzubringen sind: Impfausweis, Personalausweis, Krankenversicherungskarte und die aktuellen und bereits ausgefüllten Impfunterlagen (Aufklärungsmerkblatt sowie Anamnese-Bogen vom RKI).