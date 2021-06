Mit einem Sonderfonds von 2,5 Milliarden Euro will die Bundesregierung die Wiederaufnahme und finanzielle Planbarkeit von Konzerten, Theateraufführungen, Kinovorstellungen und vielen anderen kulturellen Veranstaltungen unterstützen. Dazu können sich Kulturveranstalter ab sofort unter www.sonderfonds-kulturveranstaltungen.de registrieren, wie die Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) und das Bundesfinanzministerium am Dienstag in Berlin mitteilten. Die Länder setzen den Sonderfonds um und führen die Antragsbearbeitung und Bewilligung über ihre Landeskulturbehörden oder beauftragte Stellen durch. Der Sonderfonds bietet demnach Wirtschaftlichkeitshilfe für kleinere Veranstaltungen, die wegen der geltenden Hygienebestimmungen nur mit reduziertem Publikum stattfinden können und übernimmt teilweise eine Ausfallabsicherung für geplante Veranstaltungen, falls es aufgrund der Corona-Pandemie zu einer Absage kommt.