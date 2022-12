Ein angeblich mit Messer und Schusswaffe bewaffneter Mann hat am Donnerstagabend in Saarbrücken einen Großeinsatz ausgelöst. Nach Polizeiangaben wurde das Gebäude, ein Eroscenter, gegen 17 Uhr von Spezialeinheiten umstellt. Eineinhalb Stunden später ließ sich der Mann widerstandslos festnehmen. Der 42-Jährige habe die Einsatzkräfte dazu aufgefordert, ihn zu erschießen. Waffen wurden keine bei ihm gefunden. Eine Unterbringung in der Psychiatrie werde geprüft.