Unter dem Eindruck der Corona-Pandemie hat an den Universitäten und Hochschulen in Rheinland-Pfalz der Betrieb zum Sommersemester begonnen. Die Hochschule Koblenz etwa begrüßte ihre 896 Erstsemester nach eigenen Angaben in einem als Talkshow gestalteten Livestream und mit einer virtuellen Infomesse. Die Zahl der Neuzugänge fiel laut Mitteilung etwas geringer aus als in früheren Sommersemestern. An der Universität Trier ging es für 614 Studienanfänger ebenfalls virtuell los: Bis auf wenige Ausnahmen, wie etwa Lehrveranstaltungen oder Praktika in Laboren, finden alle Veranstaltungen digital statt. Die Einschreibung für die Studiengänge der TU Kaiserslautern sei noch nicht abgeschlossen, heißt es von der Uni in der Pfalz. Generell rechne man bei Erst- und Neueinschreibungen mit einem Rückgang von fünf bis sechs Prozent pro Studienjahr. Da die TU bereits Erfahrung mit der digitalen und hybriden Lehre habe, stehe die Qualität der digitalen Lehre der Präsenzlehre in nichts nach, heißt es. Doch der Asta (Allgemeiner Studierendenausschuss) widerspricht: In einem offenen Brief an die Politik kritisieren die Studierenden die Studienbedingungen in der Pandemie scharf.