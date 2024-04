Traumwetter in der Pfalz: Am Samstag gab es in der Region einen Sommertag im Frühling – vielerorts mit Temperaturen über 25 Grad. Rekordverdächtig.

Der wärmste Ort in der Pfalz war am Samstag Römerberg im Rhein-Pfalz-Kreis mit 28,8 Grad, wie Christian Müller, Chef des Wetterbüros „Klima-Palatina“ in Maikammer, mitteilt. Es folgten Speyer mit 28,1 Grad und Neustadt mit 26,7 Grad. Auch in der Westpfalz war es ungewöhnlich warm mit 27,7 Grad in Kaiserslautern sowie 26,5 Grad in Pirmasens. Selbst in den Gipfellagen des Pfälzerwalds wurde es für diese Jahreszeit rekordverdächtig warm. So wurden an der Wetterstation auf dem Kalmit-Turm über Maikammer in 690 Metern Höhe immerhin noch 23,1 Grad gemessen. Mehr zum Thema lesen Sie hier.