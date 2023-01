Immer mehr Firmen wollen weg von starren Arbeitszeitmodellen und probieren die Vier-Tage-Woche. Das Motiv: Auf einem umkämpften Markt junge Beschäftigte binden, ie längst nach mehr streben als nur einem guten Gehalt.

Belgiens liberaler Justizminister jubelte. „Ein Booster für die Ökonomie, für den wir schon lange kämpfen“, schwärmte Vincent Van Quickenborne. Das war im vergangenen Frühjahr. Die belgische Regierung hatte sich gerade auf flexiblere Arbeitszeitmodelle verständigt. Seit November gilt im Nachbarland nun ein Rechtsanspruch auf die Vier-Tage-Woche.

Aber nicht nur in Belgien kommt Bewegung in die starre Arbeitswelt. In Deutschland begrüßen laut einer Forsa-Umfrage 71 Prozent der Beschäftigten eine Vier-Tage-Woche. Weiterlesen