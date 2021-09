Wetten, dass nicht mehr ganz so junge Erwachsene, die dazu aufgefordert werden, ein Wohnmobil zu skizzieren, mehrheitlich die Umrisse eines Alkoven-Modells aufs Papier kritzeln? Das ist einfach noch in den Köpfen drin. Aus einer Zeit vor der Jahrtausendwende, als die „Nasenbären“ mit dem Erker über dem Fahrerhaus der Inbegriff des Reisemobils schlechthin waren. Heute spielen die Alkoven-Fahrzeuge in der Zulassungsstatistik nur noch eine Nebenrolle. Aber diese Reisemobile bieten dennoch viele Vorzüge. Den ausführlichen Beitrag lesen Sie hier.