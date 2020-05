Im Juni vor 50 Jahren begann in Saarbrücken der Prozess gegen drei junge Männer aus Landau: Ihnen wurde vorgeworfen, in einer Januar-Nacht des Jahres 1969 vier Soldaten in einem Bundeswehr-Depot im saarländischen Lebach überfallen und brutal ermordet beziehungsweise Beihilfe dazu geleistet zu haben. Dieses Verbrechen rekonstruiert ein TV-Film von Markus Rupp und Mirko Tomic, der an diesem Donnerstag um 20.15 Uhr im Fernsehprogramm des Saarländischen Rundfunks (SR) ausgestrahlt wird. Sein Titel: „Der Soldatenmord von Lebach“.

Erinnerungen aus der Perspektive der Opfer

Kameraden der Mordopfer schildern darin ihre Erinnerungen an das bis heute unvergessene Verbrechen. Auch Angehörige der überfallenen Soldaten kommen zu Wort. Eindrucksvoll berichten die Geschwister des einzigen Überlebenden, wie sehr ihn zeitlebens der Horror der Mordnacht belastete. Der TV-Beitrag ist nicht zuletzt deshalb sehenswert, weil er dem Zuschauer die Perspektive der Betroffenen, ihrer Kameraden und ihrer Angehörigen eröffnet. jüm