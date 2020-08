Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich am Sonntag am Bostalsee ein Badeunfall mit beinahe tödlichen Folgen. Laut Polizei seien zwei Badegäste, beide Angehörige der amerikanischen Streitkräfte, auf ein hilflos im Wasser um sich schlagendes Kleinkind aufmerksam geworden. Wie sich später herausstellte, hatte sich das zweieinhalb Jahre alte Kind offenbar unbemerkt von den Erziehungsberechtigten ins seichte Wasser geschlichen. Als die beiden Helfer das Kind erreichten, habe dieses bereits regungslos mit dem Gesicht nach unten im Wasser gelegen. Das bewusstlose Mädchen sei in der Rettungswache am See wiederbelebt und anschließend mit einem Rettungshubschrauber in ein Saarbrücker Klinikum gebracht worden. „Nach Angaben von dort erfreut sich das Kind bester Gesundheit und es bedarf lediglich einer weiteren Überwachung der kleinen Patientin“, heißt es in der Mitteilung vom Sonntagabend weiter.