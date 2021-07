Nach einem Gesetzentwurf der Ampelkoalition aus SPD, Grünen und FDP in Rheinland-Pfalz soll bei gewerblichen Neubauten ab dem 1. Januar 2023 eine Solarpflicht gelten. 60 Prozent der Dachflächen sollen dann mit Photovoltaikmodulen besetzt werden. Ähnliches gilt für neue Parkplätze ab 50 Stellplätzen.

Diese sollen ebenfalls zu 60 Prozent überdacht und mit Solarmodulen bestückt werden. Den Gesetzentwurf stellten am Donnerstag die Fraktionsvorsitzenden Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD), Bernhard Braun (Grüne) und Philipp Fernis (FDP) in Mainz vor. Er soll nächste Woche in den Landtag eingebracht werden.

Vorgesehen ist, dass er bereits im September verabschiedet werden kann. Die genaue Ausgestaltung soll durch eine Verordnung des Klimaschutzministeriums erfolgen. Es gibt bereits im Gesetz eine Reihe von Ausnahmen. So gilt die Vorschrift nur, wenn die Nutzfläche mindestens 100 Quadratmeter beträgt.

Auch sind Krankenhäuser und Altenheime ausgenommen. Dort, wo eine Anlage nicht wirtschaftlich zu betreiben sei, bestehe ebenfalls keine Pflicht. Die Koalition hat sich vorgenommen, dass die installierte Solarenergieleistung in Rheinland-Pfalz jedes Jahr um 500 Megawatt steigt. Das Gesetz sei ein Baustein dazu, werde aber weniger als die Hälfte möglicherweise nur ein Fünftel des Zuwachses ausmachen, sagte Braun.