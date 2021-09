Der große Solarpark, der auf dem Gelände der früheren Deponie Ohmbach zwischen Pirmasens und Niedersimten entstehen soll, rückt ein Stück näher. Diverse Institutionen und Firmen, die für das Vorhaben der Firma Sunfarming aus Erkner bei Berlin gehört werden müssen, haben keine Einwände.

Eine Voraussetzung für den Bau der Solarfelder auf 2,4 Hektar Grünfläche ist, dass der zugrundeliegende Flächennutzungsplan geändert und ein Bebauungsplan geschaffen wird. Diese Verfahren gehen, so war am Montag im Hauptausschuss des Stadtrats zu erfahren, ihren Gang. Viele Institutionen und Firmen gaben keine Stellungnahme zu dem Vorhaben ab. Wer sich zu Wort meldete, machte Anmerkungen, brachte aber keine Einwände vor. So merkte die Generaldirektion Kulturelles Erbe etwa an, beim Bau der Anlage sei auf mögliche archäologische Funde zu achten. Die sind laut Verwaltung allerdings keineswegs zu erwarten, dringe man doch lediglich in zuvor verfülltes Erdreich vor.

Vorbelastete Flächen bieten sich an

„Freiflächenphotovoltaikanlagen sind eine der wenigen Nutzungen, die auf stillgelegten Deponien stattfinden können und leisten einen Beitrag, zur klimafreundlichen und flächensparenden Erzeugung von Strom aus erneuerbaren Energien“, erklärt die Stadtverwaltung. Laut Land sind vorbelastete Flächen − wie eben Deponiegelände − dafür besonders geeignet. So sieht es auch OB Markus Zwick, der von einer „sinnvollen Entwicklung“ sprach. Jüngst hieß es, der Solarpark mit 4,7 Megawatt Leistung solle 2027 fertig sein.