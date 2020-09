Von einem Tötungsdelikt geht die Polizei im Saarland aus: Ein 58 Jahre alter Mann soll in Saarbrücken seine 80-jährige Mutter getötet haben. Angestellte eines Pflegedienstes meldeten sich über Notruf am Montag gegen 8 Uhr bei der Polizei, weil die 80-Jährige Frau die Tür nicht öffnete. Als die Pflegekräfte gemeinsam mit den Polizeibeamten die Wohnung betraten, wurde die Frau tot aufgefunden.

In der Wohnung war auch der 58-jährige Sohn der Verstorbenen. Er soll laut Polizei ersten Erkenntnissen zufolge versucht haben, sich durch die Einnahme von Medikamenten das Leben zu nehmen. Erste Anhaltspunkte ergaben den Verdacht, dass der Sohn die 80-Jährige umgebracht hat. Er selbst gab vor Ort an, seine Mutter getötet zu haben. Der Mann wurde vorläufig festgenommen und zunächst in ein Krankenhaus gebracht. Die am Dienstag bei der Gerichtsmedizin Homburg durchgeführte Obduktion bestätigte, dass die Frau durch Gewalteinwirkung gegen Hals und durch mehrere Messerstiche in den Oberkörper getötet worden war.