Schweißausbrüche, Atemnot, Schwindelanfälle. Ingrid R. hatte Angst um ihr Leben. Hilfe bekam die 72-Jährige erst, als es zu spät war. Ihre Kinder sind sauer und traumatisiert.

Die Queichheimerin ist am 5. Juli im Klinikum Landau-Südliche Weinstraße in Landau gestorben. Die Tage davor hatte sie beunruhigende Symptome gezeigt, ärztliche Hilfe gesucht. So berichten es ihre Kinder. Dreimal sei sie abgewiesen, die Beschwerden abgewiegelt worden. „Sie hat am Sonntag, 3. Juli, beim Notarzt angerufen, sich über ein Schwächegefühl beschwert, gesagt, dass sie völlig nass geschwitzt , kraftlos, und verzweifelt ist und starke Probleme mit dem Hals hat“, sagt ihr Sohn Benjamin Reiser. Sie würde ganz schnell einen Arzt brauchen.

Den ausführlichen Artikel lesen Sie hier.