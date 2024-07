Warum erwürgte ein 57-Jähriger aus Neustadt seinen Vater und holte danach ein Küchenmesser, um ihm den Kopf abzuschneiden? Die Frage versuchte die Schwurgerichtskammer am Frankenthaler Landgericht am Montag zu klären. Ralf Werner, Gutachter und Facharzt für Psychiatrie, hat die Fallakten studiert und den Prozess vor Gericht verfolgt. Er attestierte dem Angeklagten am vierten Verhandlungstag eine „normale Persönlichkeit“.

