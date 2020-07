Ein 25-Jähriger aus dem Stadtgebiet in Kaiserslautern hat am Mittwoch seine Eltern während eines Streits so sehr bedroht, dass die Polizei einschreiten musste. Nach Angaben der Polizei stritt der Sohn sich lauthals mit seinen Eltern und verhielt sich aggressiv. Als die Beamten eintrafen, stellten sie Merkmale beim Sohn fest, die auf einen Drogenkonsum hindeuteten. In seinem Zimmer fanden sie eine kleine Menge Marihuana, eine Pfeife zum Konsum und verdächtige Verpackungen. Die Polizei leitete Ermittlungen gegen den 25-Jährigen ein.