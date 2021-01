Seit Donnerstagvormittag 9 Uhr läuft der Betrieb im Impfzentrum in der Sporthalle der Andreas-Albert-Schule. Zunächst sollen täglich 50 Personen immunisiert werden – und damit nur ein Bruchteil dessen, was eigentlich möglich wäre.

Von maximal 500 bis 700 Impfungen am Tag im Vollbetrieb spricht Impfkoordinator Frank Rickert. Doch dafür fehle es derzeit an Impfstoff. Aktuell sei das Zentrum versorgt, doch Mitte nächster Woche könnte es knapp werden, wenn das Land nicht Nachschub schickt, sagt der Notfallsanitäter des Deutschen Roten Kreuzes (DRK).

Während die Impfung selbst am Donnerstagmorgen reibungslos lief, machten dem Team im Hintergrund Softwareprobleme zu schaffen. So war es laut Rickert beispielsweise nicht möglich, den Check-out der Impflinge über das Onlineprogramm abzuwickeln. Stattdessen mussten die Daten zum Abschluss der Impfung manuell eingegeben werden. Eine Telefonhotline des Landes für technische Fragen sei dauerbesetzt, so der Impfkoordinator am Vormittag.

Mehr zum Thema