Modeschöpfer Harald Glööckler (57) kann Socken in Sandalen nicht viel abgewinnen. „Stilvoll ist das keineswegs – egal, ob das Männer im Alltag tragen oder Frauen auf dem Laufsteg“, sagte Glööckler der Deutschen Presse-Agentur. Socken in Sandalen seien grundsätzlich nicht besonders reizvoll, allerdings sehe er persönlich dies eher entspannt. „Bei Männern kommt es, ehrlich gesagt, immer auf den Typen an. Wenn der sexy ist, verzeiht man ihm auch Socken in Sandalen.“

Ähnlich sehe er es bei kurzärmeligen Männerhemden. „Die Frage ist, wann und wo man das trägt“, sagte Glööckler. „Beim Abendessen sicher nicht. Das wäre eine absolute Katastrophe. Es kommt aber auch darauf an, wer drinsteckt.“ Wenn der Mann muskulös sei und das Hemd flott und schick, sei dagegen nichts einzuwenden. „Wenn ihm aber das ganze Shirt eher am Körper hängt oder klebt, ist das sicher befremdlich.“

Er persönlich sei grundsätzlich sehr entspannt und „nicht dazu da, um andere zu kritisieren“, meinte Glööckler. „Von mir aus kann eine Frau auch den BH über dem Pullover tragen. Das ist für mich kein Problem, wenn sie glücklich damit ist. Die Frage ist dann, ob das der letzte Schrei ist.“ Sicher seien kurzärmelige Männerhemden nicht besonders stilvoll. „Sie sollten wenigstens edel sein und passen.“ Glööckler wurde in Maulbronn in Baden-Württemberg geboren und lebt im pfälzischen Kirchheim (Kreis Bad Dürkheim).