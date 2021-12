Das Wetter in Rheinland-Pfalz und im Saarland wird zum Wochenbeginn winterlich und wechselhaft. Vor allem in der Nacht auf Dienstag könne es auch in tieferen Lagen schneien, teilte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Montag mit. Tagsüber bleibt es trocken, aber auch stark bewölkt. Die Temperaturen liegen am Montag nach Angaben des DWD zwischen ein und vier Grad. Im Bergland ist Dauerfrost möglich. Am Dienstag steigen die Temperaturen. Dann seien bis zu sechs Grad möglich, so der Meteorologe.