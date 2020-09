In Rheinland-Pfalz und dem Saarland wird das Wetter in den kommenden Tagen noch einmal sommerlich. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, startet der Mittwoch aber zunächst bewölkt bei Temperaturen zwischen 24 und 28 Grad.

Am Donnerstag ist es laut Vorhersage anfangs ebenfalls noch bewölkt, im Tagesverlauf wird es aber sonnig und trocken. Die Höchstwerte liegen zwischen 20 und 25 Grad. Auch zum Start des Wochenendes bleibt es laut DWD freundlich. Am Freitag wird es sonnig und trocken. Die Temperaturen klettern auf bis zu 22 Grad in der Eifel und 28 Grad im Saarland.