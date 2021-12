Nach einem winterlichen Freitag müssen sich die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland am Wochenende auf wechselhaftes Wetter einstellen. Ab Samstag werde es milder, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Am Freitag gebe es noch verbreitet Schnee.

Am Samstag sei es verbreitet stark bewölkt bis bedeckt und überwiegend regnerisch, so der DWD-Experte. Ab dem Mittag sei es trocken und es könne zeitweise auch mal auflockern. Im Bergland sei erneut Schnee mit Glätte zu erwarten. Die Temperaturen steigen auf drei bis sechs Grad. Ähnlich grau und trüb geht es auch am Sonntag weiter.

Am Sonntag erwartet Rheinland-Pfalz stark bewölkt bis bedecktes Wetter. Prognostizierte Regenfälle, am Nachmittag würden gebietsweise nachlassen. Die Höchsttemperatur liegt bei 3 bis 7 Grad. Schwacher bis mäßiger Wind soll außerdem aus dem Südwesten wehen.

Zu Wochenbeginn wird es laut DWD schließlich trocken und deutlich milder mit bis zu zehn Grad.