Auf den ersten Schneefall in Rheinland-Pfalz und im Saarland folgt Tauwetter. Am Montag gebe es in höheren Lagen im Land noch Dauerfrost, wie ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) mitteilte. In der Nacht könne es dann auch in tieferen Lagen schneien. Mit fünf bis zehn Zentimeter Schnee sei im Bergland zu rechnen. Am Dienstag geht der Schneefall im Laufe des Tages in Dauerregen über. Die Höchswerte liegen im Tagesverlauf zwischen 4 und 8 Grad, in Hochlagen um 3 Grad. Der Wind weht aus Westen her mit Windböen, im Bergland sind auch stürmische Böen möglich.

In der Nacht zum Mittwoch lässt der Dauerregen nach. Tiefstwerte herrschen zwischen 6 und 2 Grad, in Hochlagen um 1 Grad.