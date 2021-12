Auch am Wochenende warten die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland wohl vergebens auf Sonnenschein. Es soll zunächst mild, aber weiter trüb bleiben, wie eine Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Donnerstag sagte. Ein Hochdruckgebiet sorge für Temperaturen bis in den zweistelligen Bereich am Freitag und Samstag. Bei starker Bewölkung sei zudem örtlich Sprühregen möglich.

Am ehesten sei am Samstag mit Auflockerungen von der Eifel bis zur Vorderpfalz zur rechnen. Die Temperaturen steigen auf 5 bis 9 Grad. Die Nächte bleiben am Wochenende mit Außnahme der Eifel weitgehend frostfrei.

Am Sonntag wird es laut Wetterdienst neblig-trüb. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei 5 bis 8 Grad.