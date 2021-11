In der Nacht auf Mittwoch regnet es weiter in Rheinland-Pfalz und dem Saarland. Die Temperaturen sinken auf 3 Grad. In der zweiten Nachthälfte wird es windig, im Bergland sind auch Sturmböen möglich.

Am Mittwoch bleibt es meist bedeckt. Der Deutsche Wetterdienst meldet schauerartige Regenfälle bei Temperaturen von bis zu 10 Grad. Vormittags sind stürmische Böen möglich, die in der zweiten Taghälfte nachlassen.

In der Nacht zu Donnerstag regnet es noch gebietsweise, im Bergland kann es schneien. Die Temperaturen sinken auf 1 Grad. Vereinzelt kann es glatt werden.