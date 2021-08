In Rheinland-Pfalz und dem Saarland ist mit vielen Wolken und stellenweise Regen oder Sprühregen zu rechnen. Bei schwachem bis mäßigem Westwind liegen die Höchstwerte zwischen 19 und 23 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Mittwoch in Offenbach mitteilte. In der Nacht zu Donnerstag sinken die Temperaturen auf 11 bis 14 Grad. Es bleibt bewölkt und teils regnerisch.