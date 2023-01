Die Daten sind eindeutig: 2022 war das bislang wärmste Jahr seit Beginn regelmäßiger Wetteraufzeichnungen in der Region anno 1781. In ihren Pfalz-Bilanz verraten die Meteorologen von „Klima-Palatina“ aus Maikammer (Südliche Weinstraße), wo in der Region während des Dürre-Julis am wenigsten Regen fiel, wo am 4. August mit 38,9 Grad der heißeste Ort war – und wie es mit dem Wetter jetzt weitergeht. Zum ausführlichen Bericht geht es hier.