Das große Interesse an der Bundestagswahl hat nicht dazu geführt, dass die Wahlbeteiligung gegenüber der Wahl von 2017 in Rheinland-Pfalz noch weiter gestiegen wäre. Sie lag sogar geringfügig darunter: Hatten sich vor vier Jahren noch 77,7 Prozent (2.392.093 abgegebene Stimmen) der Wahlberechtigten beteiligt, waren es dieses Mal 77,2 Prozent (2.356.852 Stimmen). Zur Wahl aufgerufen waren laut Statistischem Landesamt 3.053.131 Menschen in Rheinland-Pfalz. Die Beteiligung ist allerdings wesentlich höher als bei der Landtagswahl im Frühjahr, als sie bei 64,3 Prozent lag.

Bei der Beteiligung liegen die pfälzischen Wahlkreise eng beieinander: Der Wahlkreis Neustadt-Speyer hat dabei mit 79,2 Prozent die höchste Beteiligung, knapp gefolgt von der Südpfalz mit 79 Prozent. Etwas dahinter kommt die Südwestpfalz mit 75,9 Prozent, dann mit 75,3 Prozent Kaiserslautern. Die schwächste Wahlbeteiligung nach Wahlkreisen in der Pfalz gab es dieses Mal mit 73,5 Prozent in Ludwigshafen/Frankenthal.

Eine Ebene tiefer, bei den Verbandsgemeinden, verbandsfreien Gemeinden und Städten, waren sowohl die eifrigsten Wähler als auch die geringste Beteiligung im Osten der Pfalz zu finden: In der Verbandsgemeinde Deidesheim gaben 85,7 Prozent der Wahlberechtigten ihre beiden Stimmen ab. In Germersheim waren es 63,2 Prozent. Auffällig sind die schwachen Beteiligungen in einigen Städten: Ludwigshafen 67,8 Prozent, Pirmasens 65,9 Prozent, auch Kaiserslautern schafft es nur ganz knapp auf die 70 Prozent.

