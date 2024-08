Die Anzahl der geflüchteten Kinder und Jugendlichen, die nach Rheinland-Pfalz kommen, ist in den vergangenen beiden Jahren stark angestiegen. Das zeigt die Antwort des Integrationsministeriums auf eine kleine Anfrage der AfD-Fraktion im Landtag. Demnach leben aktuell (Stichtag 18. Juni) 2064 minderjährige Geflüchtete in Unterkünften rheinland-pfälzischer Städte und Gemeinden. Das sind annähernd so viele wie zu Zeiten der Flüchtlingskrise 2015 und den darauffolgenden Jahren. Das Land wird in den kommenden Jahren deutlich mehr Geld für die Versorgung der unbegleiteten Minderjährigen einplanen und an die Kommunen auszahlen müssen. Auch das Integrationsministerium geht auf Nachfrage der RHEINPFALZ davon aus. Ob die Kosten so hoch werden wie um das Jahr 2015, lasse sich mit Bestimmtheit noch nicht vorhersagen. Man habe aber auf die Entwicklung reagiert und im Rahmen der Haushaltsaufstellung des Doppelhaushalts für die Jahre 2025 und 2026 bereits Vorsorge getroffen.

