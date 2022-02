Auf Pfälzer Straßen sind im vergangenen Jahr 35 Menschen ums Leben gekommen – zwei weniger als 2020. Das zeigen die Bilanzen der Polizeipräsidien in Ludwigshafen und Kaiserslautern. Pfalzweit sind der Polizei 2021 demnach 43.504 Verkehrsunfälle gemeldet worden. Von ihnen entfallen fast 27.000 auf die Vorder- und Südpfalz, im Jahresvergleich ist ihre Anzahl in diesem Landstrich damit um 1,0 Prozent zurückgegangen. Die Beamten in der Westpfalz haben knapp 17.000 Karambolagen gezählt, im Vergleich zu 2021 ist das ein Anstieg um 5,9 Prozent.

Vom Lockdown verzerrt

Die Analysten der Polizei weisen aber darauf hin, dass die Auswirkungen der Lockdown-Phasen in den beiden vergangenen Jahren die Werte verzerrt haben. Längerfristige Vergleich belegen aber: Auch in der Pfalz wird der Straßenverkehr immer sicherer. Gegen diesen Trend nimmt allerdings die Anzahl der Unfälle zu, die auf Drogenkonsum des Verursachers zurückgeführt werden. Besonders deutlich bildet sich das in der Westpfalz ab, dort vermelden die Beamten im Jahresvergleich einen Anstieg derartiger Ereignisse um 47,8 Prozent.