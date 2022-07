Im Jahr 2021 haben Arbeitnehmer mit Wohnsitz in Rheinland-Pfalz so oft wegen psychischer Erkrankungen gefehlt wie noch nie zuvor. Das geht aus einer repräsentativen Auswertung der Barmer-Krankenkasse hervor. Psychische Probleme wie Depressionen oder Burnout haben laut den Berechnungen der Krankenkasse durchschnittlich 3,9 Fehltage am Arbeitsplatz pro Arbeitnehmer und Jahr verursacht. 2020 seien es noch 3,7 Fehltage gewesen, teilt die Barmer mit. In den vergangenen zehn Jahren sei die Zahl um 34 Prozent gestiegen; 2011 habe sie bei 2,9 Tagen gelegen.

Die meisten Fehltage wegen psychischer Leiden habe der Statistik zufolge der Landkreis Ahrweiler mit 5,5 Tagen pro Arbeitnehmer (2020: 4,1 Tage) aufgewiesen, so die Barmer weiter. Vier Städte und Landkreise der Pfalz folgen: Zweibrücken mit 5,4 Tagen, Speyer mit 5,2 Tagen, der Landkreis Kusel mit 5,1 Tagen und der Landkreis Südwestpfalz mit 4,9 Tagen. Die Stadt mit den wenigsten Fehltagen wegen psychischer Probleme liegt mitten im Landkreis Südwestpfalz: Pirmasens mit 1,8.

Muskel- und Skelett-Erkrankungen wie Rückenschmerzen hatten 2021 den höchsten Anteil an Fehltagen in Rheinland-Pfalz: Wegen ihnen fehlten Arbeitnehmer im Durchschnitt 4,1 Tage. 2020 waren es 4,2 Tage gewesen. Die wenigsten Fehltage aus diesem Grund hatten Arbeitnehmer in Landau, dem Kreis Germersheim und Mainz (2,9 Tage). Auf dem dritten Platz der Ursachen für Fehltage lagen Verletzungen mit 2,2 Tagen, auf Rang vier waren Atemwegserkrankungen mit 1,6 Tagen.

Wegen der hohen Anzahl an Fehltagen wegen psychischer Probleme appelliert die Landesgeschäftsführerin der Barmer, Dunja Kleis, an die Arbeitgeber zum Gegensteuern. Auch ohne Corona steige diese Zahl seit Jahren schon an; Kleis fordert von den Arbeitgebern ein betriebliches Gesundheitsmanagement.

Für die Statistik hat die Barmer nach eigenen Angaben die Arbeitsunfähigkeits-Meldungen von 190.000 Arbeitnehmern ausgewertet, die bei ihr in Rheinland-Pfalz versichert sind. Die Barmer zählt mit der AOK und der Techniker zu den drei größten Krankenkassen in Rheinland-Pfalz.