Der islamische Gebetsruf ist nach Überzeugung der rheinland-pfälzischen Landesregierung rechtlich mit dem Glockengeläut christlicher Kirchen vergleichbar und muss daher nicht extra erlaubt werden. „Eine Machtdemonstration kann hinter diesem liturgischen Akt nicht erkannt werden“, teilte der für Religionsgemeinschaften zuständige Wissenschaftsminister Clemens Hoch (SPD) auf eine Kleine Anfrage aus der AfD-Landtagsfraktion hin mit. Lärmschutz-Vorgaben müssten aber berücksichtigt werden. Die islamischen Gemeinden in Rheinland-Pfalz hatten sich bislang selbst kaum für einen öffentlichen Muezzin-Ruf per Lautsprecher starkgemacht. Als Gottesdienste in der Corona-Pandemie komplett verboten waren, erklang er 2020 vorübergehend unter anderem in Germersheim. Im selben Jahr habe es eine Anfrage einer Moscheegemeinde in Ludwigshafen zum Gebetsruf gegeben, das Anliegen sei jedoch nicht weiterverfolgt worden, teilte Hoch mit. Die Zentralmoschee der Türkisch-Islamischen Union (Ditib) in Köln erinnert seit Oktober per Lautsprecher an das Freitagsgebet.