Der Deutsche Olympische Sportbund und das Bundesinnenministerium wollen wieder mehr Menschen zum Vereinssport motivieren – und das lassen sich die Verantwortlichen einiges kosten. 25 Millionen Euro stellt der Bund für die Kampagne „Dein Verein: Sport, nur besser“, die kommende Woche anläuft, zur Verfügung. Mit dem Geld werden unter anderen 150.000 Schecks im Wert von jeweils 40 Euro vergeben, wie Innenministerin Nancy Faeser und Präsident Thomas Weikert beim DOSB-Neujahrsempfang verkündeten. Besonders Menschen, die den Sportvereinen aus finanziellen Gründen während Corona- und Energiekrise den Rücken gekehrt haben, sollen so zur Rückkehr in die 90.000 Sportvereine in Deutschland bewogen werden. Sie können die Gutscheine, die unter www.sportnurbesser.de abgerufen werden können, bei Vereinen einlösen, etwas für Mitgliedsbeiträge. „Zurück zur Basis“, wirbt Weikert für das Neustart-Programm im deutschen Sport.

„Wir wissen, dass sich die Menschen während Corona kaum bewegt haben“, sagt Faeser. Das will die Ministerin ändern, gemeinsam mit dem DOSB. Neben den Vereinsgutscheinen sollen mit dem 25-Millionen-Paket niederschwellige Sportangebote geschaffen werden, etwas Bewegungsparks in den Städten. Für Faeser sind das „moderne Trimm-dich-Pfade“. Das Geld kommt dem Topf der Corona-Hilfen für den Profisport, das nicht abgerufen wurde.