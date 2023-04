Kinderpornos: So leicht machen sich selbst Finder und Aufklärer strafbar

Der Neffe eines Priesters aus dem Saarland entdeckt in dessen Nachlass kinderpornoverdächtige Bilder. Ein kirchlicher Chef-Aufklärer und früherer rheinland-pfälzischer Justizminister wollten das Material nicht haben. Denn selbst Finder können sich strafbar machen. Zum Artikel

In diese Pfälzerwald-Hütten gibt es veganes Essen

Wanderhütten gelten noch immer als Bastion von Bratwurst und Leberknödel. Doch auch dort bekommt so manche Speisekarte grüne Farbkleckser. Wo finden Pflanzen-Freunde Anlaufstellen im Pfälzerwald? Zum Artikel

Vorwürfe gegen Bürgermeister: „Drohungen und Übergriffe“

Ist Schwegenheims Bürgermeister Bodo Lutzke handgreiflich gegenüber Kita-Leiter Oliver Klar geworden? Das Verhältnis zwischen Kita-Personal und Ortschef ist zerrüttet. Zum Artikel

Telefon-Betrug: Trotz Polizei-Hotline steigen die Fallzahlen weiter

Das Polizeipräsidium Rheinpfalz hat eine Hotline für Senioren freigeschaltet, unter der sie sich zu Betrugsanrufen beraten lassen können. Doch die Resonanz ist dürftig – und die Bilanz ernüchternd. Zum Artikel

Was Heizungskäufer bedenken müssen

So mancher Hausbesitzer kauft sich noch schnell einen Gas- oder Ölkessel, bevor das vielleicht nicht mehr erlaubt ist. Doch das könnte sich als kapitaler Fehler erweisen. Zum Artikel

Handy-Blitzer kommen im ganzen Land

Mit extra entwickelten Kameras sucht die Polizei nach Autofahrern, die sich beim Fahren verbotenerweise mit ihrem Handy beschäftigen. Nach einem erfolgreichen Pilotprojekt sollen die „Handy-Blitzer“ nun flächendeckend eingesetzt werden. Zum Artikel

Mit dem Zug zur Bundesgartenschau

Direkt am Gelände der Bundesgartenschau in Mannheim gibt es keine Parkmöglichkeiten. Der Großparkplatz am Maimarkt-Gelände ist kostenpflichtig. Dagegen ist die Anreise mit der Bahn aus der Pfalz bei den Tagestickets im Eintrittspreis inbegriffen. In vielen Fällen sind die Zugverbindungen recht gut. Zum Artikel

Rücktritt im Integrationsministerium: Profit geht, Littig neuer Staatssekretär

Im Integrationsministerium von Rheinland-Pfalz steht ein Wechsel unmittelbar bevor: Staatssekretär David Profit geht, Janosch Littig soll kommen. Der Wechsel könnte schon bald erfolgen. Zum Artikel

Polarlichter am Himmel über Pfalz

Einen seltenen Anblick gab es in der Nacht auf Montag am Himmel über der Pfalz: Polarlichter. Das physikalische Phänomen, das mit einem von der Sonne kommenden Teilchenstrom zu tun hat, steigt nur selten so weit in den Süden hinab. Zum Artikel

Nach Kostüm-Eklat: Awo-Tanzballett darf im Europa-Park auftreten

Das Mannheimer Awo-Tanzballett darf bald im Europa-Park in Rust auftreten. Das Programm war für den Autritt auf der Bundesgartenschau in Mannheim geändert worden, wodurch sich viele Menschen angegriffen gefühlt hatten. Zum Artikel