Nach zwei Jahren Corona-Zwangspause steigt an diesem Wochenende wieder das Festival „Rock am Ring“. Die Veranstalter sprechen von einem Besucherrekord am Nürburgring: 90.000 Rockfans werden erwartet, die traditionsreiche Veranstaltung ist ausverkauft. DIE RHEINPFALZ berichtet über das Wochenende im Blog.