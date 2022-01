Schüsse auf Polizisten und Brände: Die Silvesterbilanz der Rettungskräfte

Die zweite Silvesternacht unter Corona-Bedingungen ist nach Polizeiangaben in Rheinland-Pfalz insgesamt ruhig verlaufen. Es gab aber auch Ausnahmen wie einen Vorfall in Wörth, bei dem zwei Polizisten verletzt wurden. Zum Artikel

Nach 35 Jahren keine Konsumforschung mehr im Musterdorf

Nach 35 Jahren ist die Geschichte des pfälzischen Großdorfs Haßloch für die deutsche Konsumforschung am Neujahrstag zu Ende gegangen. Zum Artikel

Silvester-Wetter ungewöhnlich mild - am Mittwoch Schnee

Gleich an mehreren Orten in Rheinland-Pfalz sind an Silvester Temperaturrekorde aufgestellt worden. Zum Artikel

Atomkraft soll „grünes“ Label bekommen

Die EU-Kommission legt ihren Kriterienkatalog für nachhaltige Investitionen vor. Umweltschützer laufen gegen die Pläne Sturm. Zum Artikel

Betrunken die Wohnung verwechselt?

Mutmaßlich versehentlich in der falschen Wohnung ist in der Silvesternacht ein Frankenthaler gelandet. Zum Artikel

Lauterbach sieht „Licht am Ende des Tunnels“

Die Corona-Zahlen steigen wieder. Das Ausmaß der Omikron-Welle in Deutschland ist wegen der Feiertage unklar. Doch könnte die Variante weniger gefährlich sein - und in eine entspanntere Phase führen. Zum Artikel

Kobayashi besiegt Eisenbichler um 0,2 Punkte

Zweites Springen, zweiter Sieg: Der Japaner Ryoyu Kobayashi dominiert die 70. Vierschanzentournee. Markus Eisenbichler meldet sich mit einem Podestplatz zurück, Karl Geiger verliert einige Punkte. Zum Artikel

Euro-Banknoten: EU-Politiker für Biontech-Gründer als Motiv

Auf der Suche nach Motiven für künftige Euro-Geldscheine bekommt die Europäische Zentralbank (EZB) eine Anregung aus dem EU-Parlament: Der FDP-Politiker Moritz Körner fordert, die Biontech-Gründer Ugur Sahin und Özlem Türeci auf einem der Scheine abzubilden. Zum Artikel

Beim Pinkeln erwischt − Kontrolle endet für 35-Jährigen im Gefängnis

Dass er seinem Harndrang in der Öffentlichkeit nachgekommen ist, hatte für einen 35-Jährigen am Freitagabend in Mannheim unangenehme Konsequenzen. Zum Artikel