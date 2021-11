Das Interesse an den wiedereröffneten Pfälzer Impfzentren und den Impfbussen ist groß. In den vier Pfälzer Landes-Impfzentren waren bis Mittwochmittag gut 70.000 Menschen für eine Immunisierung angemeldet. Knapp 60.000 von ihnen hatten bereits eine Terminzusage, gut 11.000 mussten darauf noch warten. Internen, der RHEINPFALZ vorliegenden Aufstellungen ist zu entnehmen: Am längsten war die virtuelle Warteschlange zu diesem Zeitpunkt mit 4496 Personen in Kaiserslautern, gefolgt von Wörth im Kreis Germersheim (3974), Ludwigshafen (2517) und Neustadt (406).

In Neustadt an der Weinstraße seien einige zu früh zu ihrem Termin erschienen und einige gar ohne Termin. Ein Verkehrschaos lösten in Neustadt Menschen aus, die zu einem Corona-Schnelltest wollten. Ein ähnlicher Ansturm auf Teststellen konnte auch in Speyer verzeichnet werden.

In Ludwigshafen nahmen viele Menschen lange Wartezeiten für eine Impfung in Kauf. Die Ankunft des Impfbusses In Pirmasens am Mittwochmorgen führte dort zu chaotischen Szenen. Mehr als 500 Menschen konnten bei der Wiedereröffnung des Impfzentrums in Wörth geimpft werden.

Knapp 11.000 der Pfälzer ohne feste Terminzusage wollen eine Auffrischungsimpfung, gut 100 haben sich für die Zweitimpfung gemeldet und knapp 400 für die Erstimpfung. Die Impfzentren des Landes haben am Mittwoch den Betrieb wieder aufgenommen. Nach Angaben der Organisatoren vor Ort sind die Termine vielfach bis weit in den Dezember hinein ausgebucht.